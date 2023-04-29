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Spor

İrfan Can Eğribayat: Sivasspor'a karşı 11'e 11 olacak bir maçta çok daha rahat kazanırız diye düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat maç sonu açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Sivasspor'a karşı 11'e 11 olacak bir maçta çok daha rahat kazanırız diye düşünüyorum
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Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İrfan Can, "Enner bizi çok korkuttu. Şu an durumu iyiymiş. Çok şükür. İlk sevindirici haber buydu. Ferdi 2 gol attı, ilk golü çok güzeldi. Diego Rossi gol attı. Böyle zor deplasmanlarda gol atmak çok önemli. Deplasmanda gol atmakta sorunu yaşıyorduk, özellikle ilk yarılarda. Bu sefer ilk yarıdan 3 gol bulduk. İkinci yarıya biraz daha rahat çıktık. 10 kişi olduğumuz için biraz daha geride beklemek gerekiyordu. Biz takım olarak elimizden geleni yaptık. Keşke o golü de yemeseydik. Bir yere kadar dayanabiliyorsun. Sivasspor diri bir takım. Elimizden geleni yaptık. İnşallah böyle devam edeceğiz, sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Başarılı file bekçisi ayrıca, "Kupa da bizim için çok önemli hedef. Sivas ile arka arkaya 3 maç yapacağız. Birbirimizi tanıyoruz, daha çok tanıyacağız. Bugün çok daha iyi tanımış olduk. 11'e 11 olacak bir maçta çok daha rahat kazanırız diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

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