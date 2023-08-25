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Spor

İrfan Can Eğribayat: Taraftar desteği beni hırslandırıyor

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat, Twente karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Taraftar gücü ile hırslandığını ifade eden Eğribayat, 'Taraftarımızın desteği oldukça bu bende hırsa, mücadele gücüne dönüşüyor. Saha içinde kaostan beslenen bir insanım. Saha içinde seviyorum. Bana ekstra motive oluyor.' sözlerini kaydetti.

25 Ağustos 2023 Cuma 00:06 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Taraftar desteği beni hırslandırıyor
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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Twente mücadelesinin ardından demeçler verdi.

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamalarda, "Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Geriye düşsek de son ana kadar bize destek oldular. Elimizden gelen mücadeleyi hep son dakikaya kadar veriyoruz. Güzel bir sonuç oldu. İlk yarıda biraz benimle uğraşıyorlardı. Güzel bir cevap oldu. Futbolda her şey var ama biraz rahat gideceğiz oraya. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben de oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Haftaya zaten maç. Gruplara kalırız ve ondan sonra ligimizi dönmeye başlarız inşallah." dedi.

Başarılı kaleci ayrıca, "Geçen sezon geldiğimden beri her zaman çalışıyorum. Burasının çok büyük bir kulüp olduğunu fark ettim. Dışarıdan insanlar konuşuyor ama içine girince anlıyorsun, gerçekten çok farklı bir camia. Taraftarımızın desteği oldukça bu bende hırsa, mücadele gücüne dönüşüyor. Saha içinde kaostan beslenen bir insanım. Saha içinde seviyorum. Bana ekstra motive oluyor. Arkadan taraftarın desteği olunca da inanılmaz mücadele ediyoruz. Güzel bir sonuç oldu. İnşallah böyle devam edebiliriz." sözlerini sarf etti.

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