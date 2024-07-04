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Spor

İrfan Can Eğribayat'ın acı günü

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat, hayatını kaybetti!

IHA4 Temmuz 2024 Perşembe 01:09 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
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Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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