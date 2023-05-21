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Spor

İrfan Can Eğribayat'tan 14 puanlık katkı

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den kiraladığı başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır'dan kaleyi devraldıktan sonra gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin kazandığı 14 puana katkı sağlamış oldu.

21 Mayıs 2023 Pazar 14:18 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat'tan 14 puanlık katkı
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci yaşanıyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası eldivenleri eline geçiren 24 yaşındaki kaleci, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sabah'ın haberine göre İrfan Can Eğribayat, kalesine gelen 27 şutun 19'una geçit vermedi ve yüzde 70 kurtarış başarısı sağladı. Kalesinde 10 gol gören Eğribayat, bu gollerin 2'sini penaltıdan yedi.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın görev aldığı 9 maçın 6'sını kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı. 24 yaşındaki eldiven, ligdeki 14 puanın alınmasına önayak oldu.

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, Türkiye Kupası'nda takımının son 16 tur ve çeyrek finale çıkılmasına katkı sağladı.

Bu arada Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alıyor. Başarılı kaleci de Trabzonspor derbisi sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada "En son görüştüğümde kulüp benim kalmamı istedi. Ben de kalmayı çok istiyorum. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Bitti de diyebiliriz. Belki son rötuşlar vardır" ifadelerini kullanmıştı.

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