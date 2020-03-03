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Spor

İrfan Can: ''Her zaman Mehmetçiğin arkasındayız''

Medipol Başakşehir'in Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta şık bir gole imza atan İrfan Can Kahveci, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler için asker selamı verdiğini söyledi.

03 Mart 2020 Salı 00:52 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 00:52

İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün zor bir gündü. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. İlk yarıda kendimizi çok maça veremedik ama ikinci yarıda biraz toparlandık. Gol için de hep denediğim bir vuruş. Antrenmanlarda da deniyorum hep. Bugün de denk geldi maç sırasında. İyi de vurdum, güzel bir gol oldu Avrupa'da attığım gollerden sonra da asker selamı verdim ama bazı insanlar farklı yerlere çekti. Çünkü üst üste goller atmış, asker selamı vermiştim. Bugün yapmayacaktım ama farklı bir durum vardı ülkemiz açısından. Her zaman Mehmetçiğin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR KURA ÇEKTİK"

Milli futbolcu İrfan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşmeleriyle ilgili olarak ise "Güzel gidiyoruz. Hocamıza çok güveniyoruz. Onun verdiği taktikleri dinliyoruz. İnşallah Avrupa'da da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. Güzel de bir kura çektik. Tabii sonuçlar sahada belli olur. Sporting Lizbon karşısında gösterdiğimiz gibi. İnşallah gidebileceğimiz kadar gideriz." şeklinde konuştu.

MSB: Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz

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