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  • İrfan Can Kahveci ayrılık iddiaları için net konuştu! ''2028'e kadar buradayım''
Spor

İrfan Can Kahveci ayrılık iddiaları için net konuştu! ''2028'e kadar buradayım''

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, kamp süreci ve Avrupa hedefleri hakkında konuştu. 2028'e kadar sarı lacivertlilerde kalacağını açıklayan yıldız futbolcu, eşinin de büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve maçlarda motivasyonunu hep yüksek tuttuğunu belirtti.

TRT Spor25 Temmuz 2025 Cuma 17:44 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci ayrılık iddiaları için net konuştu! ''2028'e kadar buradayım''
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Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin kamp süreci ve Avrupa macerası hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR SEZON OLACAK"

"Milli takımdan sonra çok az dinlenme sürecim oldu. Antrenmanlarıma tatilde de devam ettim. Kendimi fizik olarak iyi hissediyorum. İyi çalışıyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Takım ve kendi açımdan iyi bir sezon olacağını düşünüyorum."

"TAKIMIMIZ ÇOK İYİ GİDİYOR"

"Kamp gayet güzel geçiyor. Güzel bir ortam var. Hava da güzel burada. Her şey yolunda. Yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onlar da adaptasyon sürecini atlattılar, bizle kaynaştılar. Her şey yolunda. İyi çalışıyoruz. Duran ve Archie iyi arkadaşlar."

"FEYENOORD'U GEÇMEK İSTİYORUZ"

"Önemli bir eşleşme. Çok az bir zaman kaldı. Feyenoord buraları oynamayı bilen iyi bir takım. Bizlerin daha iyi tanıdığı Robin van Persie var. Biz de çok çalışıp kazanmak istiyoruz ve o turu geçmek istiyoruz."

"FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUKLAR İSTİYORUM"

SORU: 2028'e kadar Fenerbahçe'desin. İmza sürecini anlatabilir misin?

"Duyurudan 3-4 ay önce anlaşmıştık kulüple. Benim için başka seçenek yoktu. Açıklanan videoyu da 3-4 ay önce hazırlamıştık. İş sadece imzaya kalmıştı. Fenerbahçe'de olmak mutluluk, gurur verici. Fenerbahçe'yi ailem gibi görüyorum. Güzel oldu benim için de, kulübümüz için de hayırlı olur. Allahım bana Fenerbahçe'de şampiyonluklar görmeyi nasip eder."

"EŞİM BENDEN DAHA FANATİK"

"Eşim Gözde de Fenerbahçeli, çocuklarımızı da Fenerbahçeli büyütüyoruz. Gözde bendan daha fanatik Fenerbahçeli."

"HEP KEYİF ALARAK OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Maçlardan önce eşimle hep birbirimizle konuşuyoruz. Çok motive ediyor beni. Her zaman bana dediği 'Kendin gibi oyna, kendine güvenerek oyna' der. Ben istediğim gibi oynamayınca kızıyor bana 'iyi değildin bugün' diyor. Ben hep keyif alarak oynamaya çalışıyorum. 30 yaşıma geldim. Oynadığım oyunun hazzını alıyorum. Ben zorluklarla büyüdüm, zorluklarla buralara geldim. Maçtan önce de aklıma küçüklük anılarımı getiriyorum, ne kadar zorluklarla buraya geldiğimi. Sahaya çıktığımda keyif alarak oynamaya çalışıyorum. Futbol çok önemli ülkemizde ama keyif almak da bu işin önemli bir parçası. Ülkemmizde sanki bir savaş gibi, yabancı ülkelerde böyle değil. Biz ABD'ye gittik Milli Takım'la. Onlar bir etkinlik gibi görüyor. Keyif almamız da gerekiyor oynarken, izleyenlere de keyif vermek gerekiyor. Maçtan önce bu motivasyonla çıkıyorum."

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