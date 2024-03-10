İrfan Can Kahveci: Bize kolay maç yok

Fenerbahçe'de sakatlıktan geri dönen ve Pendikspor maçında takımının son golünü kaydeden İrfan Can Kahveci maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kendi isteğiyle kadroya girdiğini söyleyen İrfan Can Kahveci, "Sakatlığım boyunca çok sıkıldım. Bir an önce dönmek istiyordum. Bu maçı kaçırabilirdim ama çok istediğim için kadroya girdim. Sağ olsun hocam da oynattı. Hazır olduğumu kendim de hissettim." dedi.

Takım olarak daha az stres yapmaları gerektiklerini söyleyen İrfan Can Kahveci şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bize kolay maç yok. Bu armanın olduğu her yer şampiyonluk ister. Bu yol şampiyonluk yolu. Taraftarlarımıza sesleniyorum; bizi daha çok itmeliler. Takım olarak da daha az stres yapmalıyız."