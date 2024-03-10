İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0115
  • EURO
    35,1536
  • ALTIN
    2241.77
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İrfan Can Kahveci: Bize kolay maç yok

Fenerbahçe'de Pendikspor karşısında alınan galibiyette takımının kapanış golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, karşılaşmasa sonrası demeçlerde bulundu.

10 Mart 2024 Pazar 23:28 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci: Bize kolay maç yok
ABONE OL

Fenerbahçe'de sakatlıktan geri dönen ve Pendikspor maçında takımının son golünü kaydeden İrfan Can Kahveci maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kendi isteğiyle kadroya girdiğini söyleyen İrfan Can Kahveci, "Sakatlığım boyunca çok sıkıldım. Bir an önce dönmek istiyordum. Bu maçı kaçırabilirdim ama çok istediğim için kadroya girdim. Sağ olsun hocam da oynattı. Hazır olduğumu kendim de hissettim." dedi.

Takım olarak daha az stres yapmaları gerektiklerini söyleyen İrfan Can Kahveci şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bize kolay maç yok. Bu armanın olduğu her yer şampiyonluk ister. Bu yol şampiyonluk yolu. Taraftarlarımıza sesleniyorum; bizi daha çok itmeliler. Takım olarak da daha az stres yapmalıyız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.