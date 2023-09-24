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Spor

İrfan Can Kahveci: Bu sene farklı

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

24 Eylül 2023 Pazar 22:47 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci: Bu sene farklı
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Alanyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Milli futbolcu, "Bugün belki de sezonun en iyi başlangıçlarından birini yaptık. Çok iyi pozisyonlara girdik. 1-0 öne geçtik ama belki de ilk yarıda 2-0, 3-0 da yapabilirdik. Pozisyona girdik, atamadık. Bazen böyle deplasmanlarda 1-0 da çok iyi bizim için" dedi.

Performansı ve taraftarın kendisine olan desteği için konuşan yıldız futbolcu, "Bunu hep söyledim. Geçen sene de iyi başladım. Bu sene kendimi daha iyi hissediyorum. Bu sene takım ve taraftarımız bir başka, bunu hissediyoruz. İnşallah sene sonuna kadar bunu sürdürebiliriz." şeklinde konuştu.

İrfan Can son olarak, "12'de 12 yaptık. İnşallah milli araya kadar kayıpsız geçirebiliriz" sözlerini sarf etti.

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