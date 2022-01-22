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Spor

İrfan Can Kahveci: Bulduğumuz pozisyonları atmamız lazım

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2022 Cumartesi 18:24 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:24
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Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerden İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. İrfan şunları şöyledi

Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından biriydi. Saha da biraz ağırdı. Bunlar bahane değil tabii. Maça iyi başladık. Çok pozisyona girdik. İkinci yarıda Sivasspor baskılıydı. Biz de sanki onlara uyduk. İlk yarı gibi oynarsak iyi yoldayız. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam ederiz. Çalışıyoruz, İsmail Hoca da bizi çalıştırıyor. Bulduğumuz pozisyonları atmamız lazım. İnşallah diğer maçlarda 3 puan alırız.

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