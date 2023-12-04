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  • İrfan Can Kahveci: Çalımı Hurşut Meriç'ten öğrendim
Spor

İrfan Can Kahveci: Çalımı Hurşut Meriç'ten öğrendim

Fenerbahçe adına şık bir çalımdan sonra Sivasspor'a ikinci golü atan İrfan Can Kahveci, maçtan sonra galibiyeti değerlendirdi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci: Çalımı Hurşut Meriç'ten öğrendim
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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nordsjaelland maçının ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyleyen İrfan, "Hafta içi kötü bir sonuç aldık. Bundan hemen kurtulmak istiyorduk. Taraftarımıza, galibiyeti ne kadar istediğimizi göstermek istedik. Goller bulduk. Ben de güzel bir gol attığım için mutluyum." dedi.

"ÇALIMI O ÖĞRETTİ"

Attığı goldeki şık çalımı değerlendiren İrfan Can, "Çalımın sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum. Rakipler bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. Tam noktasında yaptığında daha etkili oluyor bugünkü gibi. Güzel oldu gol. 2-3 haftadır bekliyordum gol atmak için. Çok sevdiğim, yakın bir ağabeyimin babası vefat etmişti. Mekanı cennet olsun. Onun için gol atmayı bekliyordum, ona armağan ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş derbisi hakkında konuşan İrfan, "Beşiktaş maçında, ilk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz. Bugünden başlayarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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