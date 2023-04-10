İrfan Can Kahveci depremi! Fenerbahçe'de ortalık yıkıldı

Fenerbahçe'de eleştirilerin gündeminde yine İrfan Can Kahveci var. Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11'de yer alan İrfan Can Kahveci'ye taraftarlardan tepki yağdı.

GELDİĞİNDEN BU YANA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

2020-21'in ara transfer döneminde Galatasaray ile Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getiren İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilere imza atarak büyük ses getirmişti. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana gerek saha için gerek saha dışı olaylarla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki oyuncu, performansıyla da beklentilerin uzağında kaldı.

İRFAN CAN KAHVECİ YİNE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci yine gündem oldu. Sarı-lacivertli takımda kötü performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, adeta sahada kayıplara karıştı ve 56. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.

SEZON SONU AYRILIK İHTİMALİ VAR

İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Sezon sonunda sarı-lacivertli ekipten ayrılması gündeme gelen İrfan Can Kahveci için Hull City harekete geçti. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Deneyimli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken 3 kez de gol pasına imza attı.

İşte İrfan Can Kahveci'ye gelen tepkilerden bazıları: