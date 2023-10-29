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Spor

İrfan Can Kahveci durdurulamıyor!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Pendikspor karşısında da gollerine devam etti.

29 Ekim 2023 Pazar 23:23 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci durdurulamıyor!
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Pendikspor ağlarını da sarsan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Bu sezon Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında gol sevinci yaşayan Kahveci, Siltaş Yapı Pendikspor ağlarını da havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip fileleri 4 kez havalandıran ve 2 de asist yapan İrfan Can Kahveci, bu sezon toplamda 9 gol ve 5 asistlik performansıyla 14 gole katkıda bulundu.

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 5 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, bu performansını Fenerbahçe formasıyla 10. haftada yakaladı.

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