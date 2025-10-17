İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

İrfan Can Kahveci ezeli rakibe doğru! Trabzonspor harekete geçti

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin adı Trabzonspor ile anılıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin transfere onay verdiği öğrenildi.

17 Ekim 2025 Cuma 07:45
İrfan Can Kahveci ezeli rakibe doğru! Trabzonspor harekete geçti
Fenerbahçe'de yönetimin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci, Ocak ayında Trabzonspor'a gidebilir. Kulübe yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, bu transfer için onayı var. Daha önce Uğurcan Çakır'ın, Trabzonspor'dan transferi için Fenerbahçe'nin yaptığı girişimlerde de 30 yaşındaki oyuncunun ismi Karadeniz ekibinin gündemindeydi.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Tekke ve ekibi milli oyuncunun da Trabzon'da daha fazla süre alıp, formunu yukarı çekeceğine inanıyor. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci'nin tavrı transfer sürecinde belirleyici olacak. Tecrübeli oyuncu bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 12 maçta şans bulmasına rağmen gol ya da asist katkısında bulunamadı. Sarı-Lacivertli takımda toplamda 183 maçta görev alan İrfan'ın 32 gol ve 31 asisti bulunuyor.

