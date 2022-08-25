İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2022 Perşembe / 28 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1749
  • EURO
    18,1575
  • ALTIN
    1025.74
  • BIST100
    3136.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar
Spor

İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i geçerek gruplara yükselen İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2022 Perşembe 22:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Austria Wien'i eledikleri maç sonrası konuştu.

Maçta 2 gol atan İrfan Can, "Böyle bir oyun kendimden bekliyordum. Çok çalışıyorum. Bazen şanssızlıklar olabiliyor, ben de üzülüyorum. Bugün için mutluyum. Çok mutluyum. İnsanın en mutlu şey her şeyden önemlisi çocuğu. Eve gidince her şeyi unutuyorum. Oğluma armağan ediyorum 2. golü." dedi.

İrfan Can, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftara kendimi kanıtlamak istiyorum, belki de bunu fazla istediğimden oluyor. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar, inşallah Avrupa'da ilerleriz." açıklamasını yaptı.

İrfan Can Kahveci, "Taraftarlarımız bazen bana kızıyorlar ama olsun. Onlar benim her zaman kalbimde." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.