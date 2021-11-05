İrfan Can Kahveci: Gol atmayı, attırmayı özlemişim

5 Kasım 2021 Cuma 09:12 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 09:12

Kritik karşılaşmada asist yapan İrfan Can Kahveci, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Tecrübeli oyuncu şu ifadeleri kullandı:



"Üst üste 3 mağlubiyet almıştık, bu maça çok istekli çıktık. 3-0'ı bulduk ama biraz daha atak oynamamız gerekiyordu, daha farklı bir skor olabilirdi bugün. Her zaman pres yapamazsın, bunu konuşmamız lazım içeride, dakikalar geçtikçe takım yorulmaya başladı."

"TAKIM OLMADAN KAZANAMAYIZ"

"Kaptanlarımız Mesut abi, Gustavo hafta içi takımla konuştular ve hep beraber olmamız gerektiğini söylediler. Takım olmadan kazanamayız. İnşallah Kayserispor maçını kazanıp milli araya moralli gireriz."

"UEFA AVRUPA LİGİ İLGİNÇ BİR LİG"



"UEFA Avrupa Ligi ilginç bir lig. Daha önce Başakşehir'deyken oynamıştım. Biz de 4. maçtan sonra kazanmaya başlamıştık ve grubu lider bitirmiştik. İnşallah önümüzdeki maçları kazanırsak bu gruptan çıkarız."

"ÇOK BÜYÜK BİR İSTEK VAR"

"Özlemişim. Sahada olmayı, gol attırmayı, atmayı özlemişim. Çok büyük bir istek var. Sakatlıklardan dolayı da kendime çok iyi bakıyorum. Yediğime, antrenman öncesi ve sonrası çalışmalarıma. Her şey benim için iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder."