İrfan Can Kahveci gol sayısını 5'e yükseltti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 5, resmi karşılaşmalarda ise 9 maça çıkardı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, bu sezon 5 gole ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 golü bulunan İrfan Can, ligde de gol sayısını 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli futbolcu Corendon Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü maçında da filelerini havalandırdı.

ARDA GÜLER'E ALKIŞ



Maçın son anlarında sahaya giren Arda Güler'i bütün tribünler alkışladı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lincoln'ün yerine oyuna giren Arda'yı, sadece Fenerbahçeli değil MKE Ankaragüçlü taraftaralar da alkışlayarak destek verdi.