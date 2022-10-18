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Spor

İrfan Can Kahveci gol sayısını 5'e yükseltti

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezonki 5. golünü attı.

18 Ekim 2022 Salı 00:53 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci gol sayısını 5'e yükseltti
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 5, resmi karşılaşmalarda ise 9 maça çıkardı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, bu sezon 5 gole ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 golü bulunan İrfan Can, ligde de gol sayısını 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli futbolcu Corendon Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü maçında da filelerini havalandırdı.

ARDA GÜLER'E ALKIŞ

Maçın son anlarında sahaya giren Arda Güler'i bütün tribünler alkışladı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lincoln'ün yerine oyuna giren Arda'yı, sadece Fenerbahçeli değil MKE Ankaragüçlü taraftaralar da alkışlayarak destek verdi.

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