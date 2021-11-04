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Spor

İrfan Can Kahveci: Gollerim devam edecek

Konyaspor maçında attığı müthiş frikik golü ve oyuna girdiğindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, bu performansın devamının geleceğini söyledi.

Fanatik4 Kasım 2021 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:23
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Konya deplasmanında sahalara müthiş bir golle dönmüştü.

Frikikten ağları sarsan Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 16. resmi maçında ilk gol sevincini yaşamıştı.

26 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli ekibe imza attığından beri sakatlık anlamında şanssızlıklar yaşadığını belirterek, "Bir türlü istediğim kadar takımıma yardım edemedim. Ancak kötü günleri geride bıraktığıma inanıyorum. Daha önce asistler yapmıştım ama bu formayla ilk golümü atmam büyük moral oldu. Keşke maçı da kazanabilseydik. Bundan sonra hem skor hem de oyun anlamında çok daha fazla katkı sağlayacağım. Takım olarak da Antwerp maçıyla birlikte yeniden yükselişe geçeceğiz" diye konuştu.

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