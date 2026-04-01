İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2026 Çarşamba / 14 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4805
  • EURO
    51,7623
  • ALTIN
    6701.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Kahveci: Hayatımın en mutlu günlerinden biri
Spor

İrfan Can Kahveci: Hayatımın en mutlu günlerinden biri

A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova'yı devirerek 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldığımız maçın sonrasında düşüncelerini aktardı. 30 yaşındaki futbolcu, hayatının en mutlu günlerinden birini geçirdiğini söyledi.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 01:19
İrfan Can Kahveci: Hayatımın en mutlu günlerinden biri
ABONE OL

İrfan Can Kahveci, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımız, "Çoğumuzun çocukluk hayali... Ben 2002'de 7 yaşında televizyondan izledim. Hayatımın en mutlu günlerinden biri. Çok mutluyuz. " dedi.

İrfan Can, "Dünya Kupası hepimizin hayali ama maç maç gitmemiz lazım. Daha yolun yarısındayız. Bu takım çok kaliteli, dünyadaki her takımla yarışabiliriz. Böyle iki veya üç takım vardır. Emin adımlarla maç maç gidelim." ifadelerini kullandı.

İrfan, "İlhan Mansız'ın attığı altın gol, çalımı... Akıllarından çıkmadı. Onun da numarası 17'ydi. İnşallah bana da nasip olur Dünya Kupası'nda. Onları da yanımızda görmek isteriz, tecrübelerini dinlemek isteriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ankara'da korkunç kaza: Metrelerce sürüklendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.