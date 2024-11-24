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  • İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme
Spor

İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme

Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldız İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli ekiple 3 yıllığına nikah tazeledi. İşte detaylar...

24 Kasım 2024 Pazar 15:13 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında 144 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.

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