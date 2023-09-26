İrfan Can Kahveci kendini buldu!

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana yüksek bonservis bedelinin altında ezilen İrfan Can Kahveci, 2023-24 sezonuna fırtına gibi bir giriş yaptı. İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına geçmesiyle stiline uygun bir oyun tarzı bulan Kahveci, performansını tabelaya yansıtmasını bildi. Geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 42 karşılaşmada 7 gol 5 asist üreten İrfan Can Kahveci, bu sezon sadece 12 maçta 6 gol 4 asiste ulaştı, 64 dakikada bir skora katkı verdi.

MUKAVELESİ 2025'TE BİTİYOR

Sezon başında gönderilmesi dahi konuşulan Kahveci, yeni kontrata göz kırpıyor. Mukavelesi Haziran 2025'te bitecek İrfan, A Milli Takım'da da etkili bir çıkış yaptı. Cengiz Ünder transferinden sonra arka planda kalması bekleniyordu ancak formayı bırakmadı ve as kadroya adını yazdırdı. Ünder'in sakatlığında da verilen şansı çok iyi kullandı ve taraftarın favori ismi oldu. Şimdiki hedefi ise yaklaşık 9 yıl önceki kariyer sezonunu geçmek.

ÇIKIŞI 2014-15 SEZONUNDA YAPTI

Gençlerbirliği'nde 2014-15 sezonunda 24 Süper Lig maçında 5 gol 5 asist, Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada 1 gol 4 asistle oynayan İrfan Can Kahveci, 2 milyon euroya Başakşehir'e transfer olmuştu. 2014-15'te gol ve asist bakımından en verimli dönemini yaşayan Kahveci'nin 2023-24 sezonunda bu başarıyı geride bırakması kuvvetle muhtemel. Bu sezon Avrupa'da 89 dakikada bir gol atan 28'lik futbolcu, ligde ise 137 dakikada bir gol attı.