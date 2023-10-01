İrfan Can Kahveci kendini buldu

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor maçında da gollerine devam etti.

Sezona oldukça etkili başlayan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında 4 gol kaydetmişti.

Ligde ilk golünü Antalyaspor'a karşı kaydeden İrfan Can, ardından Alanyaspor'a karşı da gol sevinci yaşamıştı. RAMS Başakşehir maçını boş geçen İrfan Can, Çaykur Rizespor karşısında da gol sevinci yaşadı ve ligde 3. golünü buldu.

Sarı-lacivertli oyuncu, bu sezon toplamda 7. kez ilk 11'de mücadeleye çıkarken, gol sayısını da 7'ye yükseltti.