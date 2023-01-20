İrfan Can Kahveci krizi! Direkt biletini kesti

Başakşehir'de gösterdiği başarılı performans ile Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci sarı lacivertlilerde 3'üncü sezonunu geçiriyor. Performans olarak geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan milli futbolcu son oynanan Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla tepki çekmişti. 2 maç ceza alan yıldız oyuncu bu hafta oynanacak Ümraniyespor maçıyla cezasını tamamlayacak ve sahalara geri dönecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ise 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ KARARI BELLİ OLDU

Portekizli çalıştırıcı yetenekli futbolcunun gördüğü kırmızı kart sonrasında oyuncuya çok sinirlendiği öğrenildi. Bu sezon 24 kez Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci yedek kulübesine çekiliyor. Tecrübeli teknik direktör İrfan Can Kahveci'nin yerine Emre Mor'u sahaya sürmeyi planlıyor.

6 GOL 3 ASİST

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 maça çıktı. 6 gol 3 asistlik performans sergileyen İrfan Can Kahveci sarı lacivertlilere katıldığı günden bu yana istatistik olarak en başarılı sezonunu yaşıyor.

Star Gazetesi