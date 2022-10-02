İrfan Can Kahveci krizi! Yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaştığı derbiye İrfan Can Kahveci, karşılaşmada gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde başarısız bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci, eleştirilerin hedefi oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ DERBİYE İLK 11'DE BAŞLADI

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, karşılaşmada adeta yoklara oynadı. İrfan Can Kahveci, 70. dakikada yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı.

TARAFTARDAN İRFAN CAN KAHVECİ'YE TEPKİ

İrfan Can Kahveci, sosyal medyada da gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar sahada yoklara oynayan İrfan Can Kahveci'ye yaptıkları paylaşımlarla eleştiri yağdırdı. Paylaşımlar kısa sürede trendlere yükseldi.

İşte İrfan Can Kahveci'ye gelen tepkilerden bazıları: