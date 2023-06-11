İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Kahveci: Kupa hasretini sonlandırdık
Spor

İrfan Can Kahveci: Kupa hasretini sonlandırdık

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Başakşehir finalinin ardından görüşlerini aktardı.

11 Haziran 2023 Pazar 23:30 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci: Kupa hasretini sonlandırdık
ABONE OL

Kupanın kazanılmasını değerlendiren milli oyuncu, "İyisiyle kötüsüyle bir sezon bitti. Kupayla bittiği için mutluyuz. Bu kupa, Süper Kupa'nın, ligin ve Türkiye Kupası'nın başlangıcı olur inşallah. Taraftarlarımız hep arkamızdaydı. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

İrfan Can Kahveci, sözlerine, "İyisiyle kötüsüyle, sonuçta bir kupayla sezonu bitirdik. Kulübün 7 yıllık kupa hasreti vardı. Bunu sonlandırdık. Diğer kupaların başlangıcı olur inşallah." diye devam etti.

Deneyimli isim son olarak, "Sezona çok iyi başlamıştım. Dünya Kupası'ndan sonra biraz... Sezon da uzun sürdü. 12 aydır duraksamadan devam ediyoruz. Bazen düşüşler oluyor. Taraftarlarımız arkamızda olunca tekrar yükseliyoruz. İnşallah hep arkamızda olurlar. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.