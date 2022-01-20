İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Kahveci ligde 2. kez golle buluştu
Spor

İrfan Can Kahveci ligde 2. kez golle buluştu

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Altay'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, ligdeki 2. golünü attı.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:47 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 00:47
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, ligde 2. golünü attı.

İrfan Can, müsabakanın 37. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Milli futbolcu, son olarak 30 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada gol atmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin oynadığı 11 maçın 9'unda forma şansı bulan İrfan Can, gol atmayı başaramamıştı.

Milli futbolcunun, 11 maç sonra attığı gol bu sezon ligdeki 2. golü oldu.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz maç tepki gösterdikleri İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.