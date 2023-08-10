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Spor

İrfan Can Kahveci: Maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor

Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci, Maribor karşısında kazanılan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Kendisini ıslıklayan taraftarlar hakkında konuşan başarılı oyuncu, 'Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor.' sözlerini sarf etti.

10 Ağustos 2023 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci: Maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor
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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Maribor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Kendisine maç içindeki protestolara cevap veren milli futbolcu, "Şunu söylemek istiyorum, geçen sezon da böyle bir konuşma yapmıştım, daha sezon başındayız. Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum. İsmail Hoca'yla iyi bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda taraftarımızın hasret kaldığı başarıya ulaşacağız" dedi.

İrfan Can, ayrıca, "Çok önemli değil, takım kazansın yeter benim için. İstatistikler benim umurumda değil. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli benim için" sözlerini sarf etti.

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