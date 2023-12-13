İrfan Can Kahveci: Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Spartak Trnava maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sezona çok iyi başladık. Sonrasında şanssızlıklarımız oldu, sakatlıklar. Şimdi toparlamaya başladık. Yarın da kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz."

"BİR ÖNCEKİ MAÇ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"



"Taraftarlarımızdan bir önceki maç için özür dileriz. Takımda iyi bir reaksiyon vermemiz gerektiğini konuştuk ve sonrasında da iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"FARKLI BİR SİSTEMLE OYNUYORUZ"



"Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de beni en çok iştahlandıran oyuna verdiğim katkı. Hocamızın sisteminin benim skor yapmamda katkısı büyük. Geçen sene de kanat oynuyordum ama bu sene daha farklı bir sistemle oynuyoruz."

"NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA OYNAYACAĞIM"



"Fenerbahçe'ye 8 numara olarak transfer oldum kulübümüzün nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Tabii ki 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama takımımızın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacağım."