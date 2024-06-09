İrfan Can Kahveci: Portekiz'den çekincemiz yok

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, EURO 2024 hazırlıklarındaki Polonya maçı öncesinde TRT Spor'da soruları yanıtladı.

Sakatlığının tamamen geçtiğini ve iyi durumda olduğunu belirten İrfan Can Kahveci, "Ligin son haftasında bireysel çalışmalara başlamıştık. İlk hazırlık maçından sonra takımla çalışmalara da başladım. İlk başta fiziksel yüklemeler oldu. Şu anda iyi durumdayım. Hocamız Polonya maçında görev verirse forma giyebilirim." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili İrfan Can Kahveci şunları söyledi, "Önceki turnuvada bir hayal kırıklığı yaşadık. Ders çıkardığımızı düşünüyorum. Ayaklarımız yere basarak gruptan çıkabileceğimiz düşünüyorum."

Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden milli futbolcu, "Arda'yı anlatmama gerek yok. İlk A takıma çıktığında Fenerbahçe'de kendi kalitesini göstermişti. Çok soğukkanlı ve yetenekli bir futbolcu. Ben Şampiyonlar Ligi'nde Arda'nın kazanmasını istiyordum, Salih'e de ayıp olmasın. Onun bu kadar büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor. Kenan Yıldız, Arda gibi çok yetenekli bir futbolcu. Fizik olarak da çok üst seviyede. Telefonunda ekran resminde Ballon d'Or fotoğrafı var. Çok büyük bir motivasyon. Onu hedeflemiş. İnşallah hedeflediği şeylere ulaşır." dedi.

"ÇOK İYİ BAŞLAMAK GEREKİYOR"

EURO 2024'te Gürcistan'la oynanacak maça dikkat çeken İrfan Can Kahveci, "Çok iyi başlamak gerekiyor. İlk maçlar çok önemli. Almanya'da oynayacağız. Taraftar açısından çok önemli. İlk maçtan 3 puan alırsak güzel başlamış oluruz ve gruptan çıkmak için avantaj sağlamış oluruz. Portekiz'den çekincemiz yok. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Portekiz ve başka takımlardan çekincemiz yok." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci sözlerini şöyle tamamladı, "Geçmişteki turnuvalarda elbette fark var. Bir önceki turnuvaya giderken çok beklenti vardı. Takım olarak iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Her maç bizim için çok önemli. Gruptan çıkalım, sonrasına bakarız."