28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7664
  • 6,4214
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İrfan Can Kahveci sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adı, Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, Başakşehir'de kaldı. Turuncu lacivertliler, yıldız isimle 2024 yılına kadar sözleşme uzattı.

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu yakalandı

Elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalık' alarma geçirdi

Elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalık' alarma geçirdi

Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: En yüksek cezayı alması...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: En yüksek cezayı alması...

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili: Mehmetçiğe bin 200 yerli KNT-76

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili: Mehmetçiğe bin 200 yerli KNT-76

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA