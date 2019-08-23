İrfan Can Kahveci sözleşmesini uzattı
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Adı, Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, Başakşehir'de kaldı. Turuncu lacivertliler, yıldız isimle 2024 yılına kadar sözleşme uzattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.