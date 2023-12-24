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Spor

İrfan Can Kahveci: Süper Kupa finalini kazanmak istiyoruz

Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci, Galatasaray ile 0-0 berabere biten karşılaşmanın ardından konuştu. Tecrübeli oyuncu, 'Süper Kupa finalini kazanmak istiyoruz' dedi.

24 Aralık 2023 Pazar 22:01 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci: Süper Kupa finalini kazanmak istiyoruz
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren İrfan Can Kahveci "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyoruz." dedi.

Fred'in olmamasıyla ilgili konuşan İrfan Can Kahveci "Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız." açıklamasını yaptı.

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