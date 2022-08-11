İrfan Can Kahveci sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaştığı maçta darbeye bağlı zorlanma yaşayarak sakatlanan İrfan Can Kahveci'den müjdeli haber geldi. İrfan Can Kahveci'nin sahalara geri döneceği zaman belli oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ, DİNAMO KİEV MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmada darbeye bağlı zorlanma yaşayan İrfan Can Kahveci, iki hafta kadroda yer alamadı.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de ikinci hafta oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda yer alması bekleniyor.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1976 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.