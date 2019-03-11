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İrfan Can Kahveci, West Ham United'a önerildi

Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Premier Lig takımlarından West Ham United'a önerildi.

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Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki orta sahası İrfan Can Kahveci, henüz transfer dönemi başlamadan, Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı.

İngiltere'de scout üzerine kurulu soccersouls sitesi, İrfan Can Kahveci hakkında bir makale yayınlarken genç futbolcuyu, Premier Lig ekibi West Ham'a önerdi.

''ANDERSON VE RICE İLE BİRLİKTE OYNAR''

İrfan Can'ın Türkiye'de en çok parlayan genç futbolculardan birisi olduğunu belirten İngilizler, 23 yaşındaki futbolcunun West Ham orta sahasında Felipe Anderson ve Declan Rice ile birlikte oynamaya en uygun futbolcu olduğunu söylediler.

''PREMIER LIG İÇİN UYGUN''

Soccersouls sitesi, İrfan Can için ''Çok güçlü bir oyuncu. Ayaklarını da çok hızlı kullanıyor. Topu bir anda değiştirebiliyor. Harika bir saha görüşü var. Bu yeteneği ile pasları ölümcül olabiliyor. Uzun, diagonal pasları da çok kolaymış gibi yapıyor. Hücum ve savunma olarak Premier Lig'e uygun bir futbolcu.'' sözleri kullanıldı.

(Sporx)

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