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Spor

İrfan Can Kahveci yıldızlaştı, Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Twente maçında attığı 2 golle adeta yıldızlaştı.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci yıldızlaştı, Fenerbahçe kazandı
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Twente maçında attığı 2 golle yıldızlaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 mağlup etti. Mücadelenin 46. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, maçın 62 ve 74. dakikalarında Twente ağlarını havalandırdı.

Bu sezon 2'si Süper Lig, 5'i Konferans Ligi olmak üzere 7 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

İrfan Can Kahveci, tribünlerden de yoğun alkış ve destek aldı.

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