İrfan Can Kahveci yine yaptı yapacağını! Fenerbahçe'de ortalık yıkıldı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştığı maçta İrfan Can Kahveci gündem oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ, MAÇA DAMGA VURDU

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, karşılaşmaya damga vurdu. Etkisiz performansıyla sahada kayıplara karışan 27 yaşındaki oyuncu, 67. dakikada yerini Ezgjan Alioski'ye bıraktı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana inişli çıkışlı performansıyla sık sık gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin transferine büyük bir meblağ harcadığı oyuncu, beklentilerin uzağında kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ümraniyespor maçındaki performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci, sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar 27 yaşındaki oyuncuyu yaptıkları binlerce paylaşımla eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Fenerbahçeli taraftarların İrfan Can Kahveci paylaşımlarından bazıları: