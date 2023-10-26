İrfan Can Kahveci'den 4 kupa açıklaması

İrfan Can Kahveci, 3-1 kazanılan Ludogorets maçından sonra demeçler verdi. Deneyimli oyuncu, "Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe sonrası giyebildiğim için çok gururluyum. Hem taraftarın hem de benim beklediğim İrfan'ı gösterebildiğim için mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

"HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK"

"Beklentim; atabildiğim kadar atmak, yapabildiğim kadar asist yapmak. Sadece gol ve asist değil savunma anlamında da katkı yapmak istiyorum. Benim hedefim şampiyonluk."

"KEŞKE SZYMANSKI ATSAYDI"



"Soyunma odasında 3. golü izledim. Güzel pas atmışım, keşke Sebastian bitirseydi de asist sayılsaydı. (Gülerek) Önemli olan tabii ki takımın kazanması."

"İSMAİL HOCAYA TEŞEKKÜR EDERİM"



"İsmail hoca ile ben önceki dönemde de çalıştım. Hem kulübü hem de bizi biliyor. Her oyuncuya aynı şekilde yaklaşıyor. Sürekli konuşuyor bizimle. Sezon başında da benim moral olarak yukarı çıkmama çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ederim. Ben her zaman çalışmaya devam ettim."

"NORMAL PASI BİLE ATIYORLAR"



"Takımda iyi oyuncular olduğu zaman sana yardım ediyorlar. Bazen attığın pas gol olmuyor ama iyi oyunculara normal pas atsan bile gol yapabiliyorlar. Çok kaliteli oyuncularımız var, inşallah kim oynarsa oynasın sezonu şampiyonlukla bitirebiliriz. Bu kulüpten çok efsane geçti, inşallah ben de onların arasında adımı yazdırabilirim."

4 KUPA AÇIKLAMASI



"4 kupa kazanmayı tabii ki konuşuyoruz aramızda ama bizim önceliğimiz hocamızın dediği gibi bir sonraki maça odaklanmak. Önümüze gelen rakibe odaklanıyoruz."