Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Avrupa hayallerini rafa kaldıran tecrübeli oyuncu, "Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak." dedi.

Zor günler yaşadığını anlatan İrfan Can Kahveci, "2-3 yıl önce çok istenmeyen bir adamdım. Hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum. " şeklinde konuştu.

29 yaşındaki futbolcu şampiyonluk yarışı için, "Bu sene hem kendi adıma hem de takım olarak istediğimiz bir sonuçla bitiremedik. Benim için zorlu geçse de ders aldığım bir sene oldu." ifadelerini kullandı.

Sorumluluktan kaçmayacağını ifade eden İrfan Can Kahveci, "Milli Takım ya da Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak isterim. İspanya dahil yenemeyeceğimiz takım yok." dedi.