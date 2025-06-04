İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2025 Çarşamba / 8 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,198
  • EURO
    45,0239
  • ALTIN
    4246.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Kahveci'den çarpıcı sözler: O günleri hatırlamak istemiyorum
Spor

İrfan Can Kahveci'den çarpıcı sözler: O günleri hatırlamak istemiyorum

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, 2-3 yıl önce kötü zamanlar geçirdiğini, o dönemleri hatırlamak istemediğini dile getirdi.

TRT SPOR4 Haziran 2025 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci'den çarpıcı sözler: O günleri hatırlamak istemiyorum
ABONE OL

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Avrupa hayallerini rafa kaldıran tecrübeli oyuncu, "Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak." dedi.

Zor günler yaşadığını anlatan İrfan Can Kahveci, "2-3 yıl önce çok istenmeyen bir adamdım. Hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum. " şeklinde konuştu.

29 yaşındaki futbolcu şampiyonluk yarışı için, "Bu sene hem kendi adıma hem de takım olarak istediğimiz bir sonuçla bitiremedik. Benim için zorlu geçse de ders aldığım bir sene oldu." ifadelerini kullandı.

Sorumluluktan kaçmayacağını ifade eden İrfan Can Kahveci, "Milli Takım ya da Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak isterim. İspanya dahil yenemeyeceğimiz takım yok." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.