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  • İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam
Spor

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye gelişinden bu yana performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamadı. İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takıma olan maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

1 Nisan 2022 Cuma 20:15 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 20:15
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla sergilediği inişli çıkışlı performansla sık sık tartışma konusu oldu. İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertlilere olan maliyeti ise büyük oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla beklentileri bir türlü karşılayamadı. Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN FENERBAHÇE'YE FATURASI AĞIR OLDU

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro'yu aşan bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Öte yandan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-lacivertli takımdan aldığı maaş yıllık bonuslarla beraber yaklaşık 15 milyon TL.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takımla 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.

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