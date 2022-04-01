İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla sergilediği inişli çıkışlı performansla sık sık tartışma konusu oldu. İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertlilere olan maliyeti ise büyük oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla beklentileri bir türlü karşılayamadı. Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN FENERBAHÇE'YE FATURASI AĞIR OLDU

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro'yu aşan bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Öte yandan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-lacivertli takımdan aldığı maaş yıllık bonuslarla beraber yaklaşık 15 milyon TL.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takımla 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.