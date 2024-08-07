İrfan Can Kahveci'den iddialı açıklama: Rövanş maçını kazanacağız

Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Lille maçı sonrası açıklamalar yaptı.

İrfan Can Kahveci maçla ilgili, "İlk yarıya da iyi başlamıştık aslında. İlk 10 dakika sonrasında rakip daha iyiydi. İkinci yarıda da iyiydik. Hiçbir şey bitmedi, rövanş maçına odaklanacağız." dedi.

Daha iyi takım olduklarını dile getiren İrfan Can, "Yedek kulübesinde arkadaşlarıma da söyledim; biz daha iyi bir takımız. İnşallah rövanş maçını da yeneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gol atacağını hissettiğini söyleyen yıldız isim sözlerini şöyle noktaladı: "Gol atacağımı hissediyordum maçtan önce. Geçen sene de çok gol attım ama benim için sonu mutlu bitmedi. İnşallah bu kez mutlu bitiririz."