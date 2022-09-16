İrfan Can Kahveci'den inanılmaz istatistik! Ronaldo gölgesinde kaldı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu ikinci haftasında Rennes ile kozlarını paylaştı.



Deplasmanda 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Roazhon Park'ta oynanan karşılaşma kıran kırana geçti ve büyük bir heyecana sahne oldu.

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Golün ardından hakem orta sahayı işaret ederken, pozisyon 1 dakika kadar VAR'dan izlendikten sonra gol kararı iptal edildi.

Karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.



İRFAN CAN'DAN İNANILMAZ GOL

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.

Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, attığı golle dikkat çeken bir istatistiğin sahibi oldu.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI !

Uzak mesafeden yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, bu golüyle dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Opta verilerine göre; İrfan Can Kahveci, Rennes ağlarına gönderdiği golle Ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından 5. golüne imza atarak bu alanda Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve bu alanda zirveye yerleşti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da 2-2 biten maç sonrası yaptığı açıklamada, "5 dakika daha uzun olsaydı bu maçı kazanırdık" dedi.

İyi bir performans gösterdiklerini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, karakterli ve özgüvenli bir takım olduklarını ifade etti.

İlk maçta Dinamo Kiev'i mağlup eden Kanarya, Rennes deplasmanından beraberlikle dönerek 4 puana ulaştı.

B Grubu'nda ikinci maçlar sonunda 4 puanı bulunan sarı-lacivertliler, sıradaki maçta AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak.