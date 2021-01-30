İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2021 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Kahveci'den Okan Buruk'a veda mesajı
Spor

İrfan Can Kahveci'den Okan Buruk'a veda mesajı

Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, teknik direktör Okan Buruk'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 01:01 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 01:01
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, İstanbul ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve takımdan ayrıldı. Transferin gözde ismi olan ve Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Okan Buruk'a veda etti. Duygusal bir paylaşım yapan İrfan Can, Buruk'a her şey için teşekkür etti.

Deneyimli hoca ile şampiyonluk kutlamasından çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan İrfan, 'Birlikte kulübümüzün tarihinde ilk kupa, ilk Şampiyonlar Ligi grupları ve birçok anı.. Şampiyon takımın şampiyon hocası; kariyerinde nice yeni başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Yaşattığınız anılar ve tüm emekleriniz için teşekkürler hocam!' notunu düştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.