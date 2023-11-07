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Spor

İrfan Can Kahveci'nin sakatlık durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de son oynanan Trabzonspor maçında yaşadığı pozisyonun ardından karşılaşmaya devam edemeyen İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu belli oldu. Milli futbolcuya yapılan tetkiklerde herhangi bir probleme rastlanmadı.

Fanatik7 Kasım 2023 Salı 09:08 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci'nin sakatlık durumu belli oldu!
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.

Peş peşe sakatlık haberleriyle sarsılan Fenerbahçe'de herkesi korkutan son isim İrfan Can Kahveci olmuştu.

Milli yıldız, Trabzonspor maçının son anlarında şut çektikten sonra sakatlık yaşayarak 89. dakikada kenara gelmişti.

İSMAİL KARTAL'A RAHAT BİR NEFES ALDIRDI

28 yaşındaki orta saha oyuncusu detaylı bir kontrolden geçirildi. İrfan'ın herhangi bir sorunu olmadığının tespit edilmesi, İsmail Kartal'a rahat bir nefes aldırdı.

Başarılı oyuncu, hocasının görev vermesi halinde Ludogorets karşısında sahaya çıkabilir.

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