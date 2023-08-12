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Spor

İrfan Can Kahveci'nin tek hedefi şampiyonluk

2019-20 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında Türk takımları adına en çok gol atan oyuncu konumundaki İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci'nin tek hedefi şampiyonluk
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Fenerbahçe'de milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin sezon içerisindeki hedefi belli oldu.

Maribor karşılaşmasında zaman zaman tribünlerin protestolarına maruz kalan ancak gol de atmayı başaran İrfan Can Kahveci, 2019-20 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında Türk takımları adına en çok gol atan oyuncu konumunda yer alıyor.

Ancak Milli futbolcu, 'Bunlar çok önemli değil. Benim için takım kazansın yeter. İstatistiklere bakmıyorum. Artık umurumda da değil zaten. Benim için sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli' açıklamasını yaptı.

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