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Spor

İrfan Can Kahveci'ye ne yaptın sen Jorge Jesus! Herkes onu konuşuyor

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de adeta altın çağını yaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde şahlanan İrfan Can Kahveci, kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Kasım 2022 Perşembe 18:53 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci'ye ne yaptın sen Jorge Jesus! Herkes onu konuşuyor
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus ile yükselen performansıyla büyük beğeni topladı. İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla bu sezon kariyer rekoruna imza atmak üzere.

İRFAN CAN KAHVECİ, SAKATLIKLARDAN KURTULAMIYORDU

Geçen sezonun ara transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de performansından çok sakatlıklarla adından söz ettirmişti.

JESUS, İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bu sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesi İrfan Can Kahveci için de dönüm noktası oldu. Sarı-lacivertlilerde en iyi sezonlarından birini geçiren 27 yaşındaki oyuncu, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

REKOR KIRMAYA HAZIRLANIYOR

İrfan Can Kahveci, kariyerinin en golcü sezonlarında 6 kez fileleri sarsmıştı. Bu sezon ise 6 gole şimdiden ulaşan Kahveci, bir gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 18 maçta, 6 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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