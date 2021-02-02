''İrfan Can'ı almadan gitmem''

02 Şubat 2021 Salı 12:20 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 12:21

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar akşamı yaşanan "İrfan Can Kahveci" derbisi Fenerbahçe'nin zaferi ile sonuçlandı. Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Arslan, yaşanan süreci ve perde arkasını anlattı. İşte o ifadeler...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar akşamı yaşanan “İrfan Can Kahveci” derbisi Fenerbahçe’nin zaferi ile sonuçlandı. Şimdi Fenerbahçeliler mutlu, Galatasaraylılar buruk. Ama o geceden geriye öyle hikayeler kaldı ki, anlatılmaya değer. Pazar öğle saatlerinde başlayan, ve gece yarısı sona eren bu transferin hikayesini ve o gece yaşananları anlatmaya başlayalım. Önce G.Saray pazarlığıyla tabii ki...

F.Bahçe’nin araya girmesiyle birlikte Galatasaray, İrfan Can Kahveci için cumartesi günü yeni bir görüşme talep etti. Bu kez görüşme Abdürrahim Albayrak’ın işyerinde gerçekleşecekti. Başkan Mustafa Cengiz ve sarı kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Teklifleri açıktı. İrfan Can’ı alalım, 5.5 milyon Euro verelim. Ayrıca Linnes’i size verelim. Sezon sonuna kadar da ücretini biz ödeyelim. Şampiyon olursak 1 milyon Euro bonus ve satıştan yüzde 30 pay verelim.

Başakşehir Kulübü yöneticileri Galatasaray ile görüşmeye giderken kulübe bir de talimat bırakırlar. "İrfan Can Kahveci kulüpten ayrılmayacak. Ayrıca telefonunu da kapalı tutacak." Bu talimatın altında da İrfan Can’a ulaşmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçeliler ile teması tamamen kesme amacı yatar. İrfan Can odasına çekilir. Telefonlar kapatılır. Ve beklemeye başlar.

Galatasaray teklifini 1.5 milyon Euro daha yükseltmiştir. Bu teklif ile Galatasaray bir adım öne geçmiştir. Ama Fenerbahçe Kulübü transferdeki ısrarını sürdürür. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci’nin menajeri Batur Altıparmak ile Başakşehir Kulübü’ne gelir. Bu kez Fenerbahçe ile pazarlıklar başlar. Fenerbahçe’nin teklifi daha caziptir. Ama ya oyuncu? İrfan Can Kahveci hangi kulübü isteyecektir?

Başakşehir Kulübü yetkilileri İrfan Can ile bir araya gelir. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İrfan Can’ın yanıtı nettir: "Bana bu soruyu iki kulübün teklifleri eşit olduğunda sorun lütfen. O zaman karar veririm. Ama şu anda hangi kulübün teklifi Başakşehir’in menfaatlerine uygunsa ben kabul ederim." İrfan Can’ın bu sözleri sonrası Fenerbahçe ile pazarlık başlar. Emre Belözoğlu, transfer bitmeden kulüpten ayrılmayacağını söyler.

Ama tam olarak da anlaşma sağlanamaz. Bunu üzerine Başkan Göksel Gümüşdağ, Emre’ye; "Eğer İrfan Can Kahveci’yi almadan gitmem diyorsanız, Sayın Ali Koç ile konuş şartlar bu." Emre Belözoğlu telefonla Ali Koç’u arar. Koç saat 19.00’da Başakşehir Kulübü’ne gelir. Ve ağzından çıkan ilk cümle şu olur: "Hayırlı olsun deyip el sıkışmadan buradan ayrılmam." Dahası yanında bir de paket getirmiştir. Paket açılır içinde İrfan Can Kahveci formaları çıkar. Koç, transferi bitireceğinden öylesine emindir ki, Fenerium formaları basmıştır bile.

G.SARAY'DA TERİM, F.BAHÇE'DE ALİ KOÇ İSTEDİ

Sonuçta el sıkışılır. 7 milyon Euro, 1 milyon Euro şampiyonluk primi ve satıştan yüzde 20 pay ile İrfan Can Kahveci, Fenerbahçeli olur. Hikaye bu. Ama bu transfer için son cümleyi bir Başakşehirli yönetici söyler: "Bu transferi Galatasaray’da Fatih terim, Fenerbahçe’de Ali Koç istedi."