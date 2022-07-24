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Spor

Irina-Camelia Begu, Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu, Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda final mücadelesinde Lucia Bronzetti'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 23:23 - Güncelleme:
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Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Irina-Camelia Begu, kupanın sahibi oldu.

İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tekler finalinde, 6 numaralı seribaşı Begu ile dünya sıralamasının 78. basamağında yer alan İtalyan Lucia Bronzetti karşılaştı.

1 saat 33 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki Begu, kupanın sahibi oldu.

Yaklaşık beş yıl aranın ardından yeniden bir turnuvadan zaferle ayrılan Rumen tenisçi, kariyerinin beşinci tekler şampiyonluğuna imza attı.

  • Irina-Camelia Begu
  • Palermo Açık Tenis Turnuvası
  • Lucia Bronzetti

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