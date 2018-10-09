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Irkçıya ödül müslümana ceza!

İrlandalı McGregor’u devirip şampiyon unvanını koruyan Dağıstanlı Nurmagomedov’un 2 milyon dolarlık ödülü verilmezken, hakkında soruşturma açıldı ve unvanının alınabileceği belirtildi.

  • StarSpor
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KARMA Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Hafif Siklet Şampiyonu unvanını koruyan Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov’a büyük ayıp... Maç öncesi ailesine, ülkesine ve dinine hakaret eden İrlandalı Conor McGregor karşısında galibiyete ulaşan müslüman sporcu, “Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez. Cevabı ringde verdim” diye konuşmuştu. McGregor’un maç öncesi ırkçı açıklamalarıyla yaptığı provokasyona gelmeyen ve cevabı maçtan veren Nurmagomedov, uğradığı taciz nedeniyle şampiyonluğunu kutlayamadan kendisini bir kavganın içinde buldu. Maçın ardından çıkan olaylarda seyirciler ringe girdi ve salon güvenliğinin yetersiz kalması üzerine Amerikan polisi olaya müdahale etti. Yaşananların ardından açıklama yapan UFC Başkanı Dana White, soruşturma nedeniyle Khabib’e kazandığı 2 milyon doların verilmeyeceğini açıkladı. UFC kaynaklarının, soruşturma sonunda, Nurmagomedov’un şampiyonluğunun da iptal edilebileceğini söylemesi de tepki çekti. Buna rağmen ırkçı provokatör McGregor’un parasının Nurmagomedov (sağda), ırkçı McGregor’a cevabı ringde verdi. ödenmesi ise tepkileri artırdı.

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