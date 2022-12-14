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Spor

İş İlanı: Belçika Milli Takımı'nı çalıştıracak taktisyen aranıyor!

Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayıp elenen Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in görevine son verildi. Bunun üzerine Belçika futbol Federasyonu bir iş ilanı yayımladı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
İş İlanı: Belçika Milli Takımı'nı çalıştıracak taktisyen aranıyor!
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2022 Katar Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruptan çıkamayan Belçika, yen, teknik direktörünü arıyor.

Belçika Futbol Federasyonu, Dünya Kupası görevi sona eren Roberto Martinez'in ardından yeni teknik direktör için ilan açtı ve başvuruları kabul edeceğini açıkladı. a

Verilen ilanda, "Kazanmayı bilen, uluslararası yüksek deneyime sahip ve üst düzey futbolcularla kazanma alışkanlığına sahip bir taktik uzmanı" arandığı kaydedildi.

Belçika Futbol Fderasyonu'nun açtığı ilan için başvurular, 10 Ocak 2023'e kadar kabul edilecek. Federasyon, başvurular arasından seçim yapacak.

Belçika'nın altın jenerasyonu olarak adlandırılan kadroyu kuran Roberto Martinez'in görevine son verilmişti.

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