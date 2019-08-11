Isaac Donkor’da son söz Avcı’da
RUMEN ekibi Craiova’da oynayan İsaac Donkor, Beşiktaş’a önerildi.
İnter’in alt yapısından yetişen 23 yaşındaki stoper için gelen öneri sonrası yönetim, Teknik Direktör Avcı’ya konuyu iletti. Bonsevrisi 500 bin euro civarında olan Donkor için Abdullah Avcı onay verirse yönetim görüşmelere başlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.