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Spor

Denizlispor'da Isaac Sackey'nin transferi için görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Isaac Sackey'in bonservisini alabilmek için hareke geçti.

DHA18 Nisan 2020 Cumartesi 15:12 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:12
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Forvet arkasında görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun’un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi. Başkan Ali Çetin’in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi.

Denizlispor’la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu gol atamadı. Denizlispor’un Sackey’in yanı sıra Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan’ın da bonservisini alacağı vurgulandı.

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