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Spor

Isaac Thelin: Kazanma şansımız var

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Malmö'de santrfor oyuncusu Isaac Kiese Thelin, basın toplantısında konuştu.

5 Kasım 2024 Salı 21:08 - Güncelleme:
Isaac Thelin: Kazanma şansımız var
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'a konuk olacak Malmö'de santrfor oyuncusu Isaac Kiese Thelin, güçlü bir takıma karşı zor bir maça çıkacaklarını aktardı.

"SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyen Thelin, "Yeniden Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Çok iyi bir lig. Bu ligde kaliteli takımlar, oyuncular ve teknik direktörler var. Büyük bir takıma karşı zor bir mücadele olacak. Saygı göstereceğiz. Öz güvenli oynayacağız. İki büyük takımın maçına tanıklık edeceksiniz." diye konuştu.

"KAZANMA ŞANSIMIZ VAR"

Beşiktaş karşısında savunmada çok dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan İsveçli futbolcu, "Takım olarak birinci ve üçüncü bölgede kompakt durmalıyız. Bunu yaptığımızda takım olarak çok iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Her maçta olduğu kadar kazanma şansımız var. Sahaya çıktınızda yüzde 50 şansınız vardır. En iyisini yapmanız gerek. Buraya öz güvenli geldik. Saygılı şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Malmö, müsabakaya ev sahipliği yapacak Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı.

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